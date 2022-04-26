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國巨擬第15次買回庫藏股 區間價280元至628元

2022/4/26 18:21
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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）被動元件大廠國巨今天宣布實施第15次買回庫藏股，預定買回5500張，預定買回區間價格新台幣280元至628元。

國巨今天股價收在399元，小漲1.4%，受到台股近期波動劇烈影響，國巨25日股價跌破400元大關，從今年1月初波段高點538元迄今，國巨股價跌幅達25.8%。

國巨今天在公告指出，買回庫藏股目的為維護公司信用及股東權益，預估買回期間從4月27日起至6月26日，預定買回股份占公司已發行股份總數比例約1.01%，若股價低於區間價格下限，將繼續買回，預估此次買回庫藏股總額上限約新台幣686.71億元。

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觀察中國蘇州廠營運，國巨今天受邀參加外資機構舉行線上法人說明會表示，蘇州廠主要以生產標準型被動元件為主，少部分是高階特殊品產線，中國本土COVID-19疫情未影響蘇州廠營運。

國巨指出，國際局勢持續緊繃、IC零組件短缺未解，且中國昆山、上海地區靜默封城，物流交通影響原物料供給及出貨延遲，國巨密切關注市況，審慎應對業績及營運展望。（編輯：楊凱翔）1110426

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