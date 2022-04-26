華紙董事會提名7席董事 增獨董比例與多元專業

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（中央社記者潘智義台北26日電）中華紙漿今天召開臨時董事會，通過董事提名人名單，本屆董事提名候選人共7席，包含一般董事4位，獨立董事3位，由專業經理人組成，增獨董席次，並引進2位女性董事。

中華紙漿透過新聞稿說明，此次提名一般董事4席，名單為黃鯤雄、劉慧瑾、林谷豐及陳瑞和，獨立董事為3席，分別為張凌寒、馬小康與柳婉郁。

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中華紙漿表示，本屆董事提名人著重在專精與多元，藉由專業經理人的組成、提高獨立董事比例由原本3成增為4成，並引進2位女性董事等3大特色，有助於強化公司治理、制定策略方針，積極推動中華紙漿在「綠色纖維材料」與「綠色能源」的發展應用。

在今天通過的中華紙漿董事提名名單中，一般董事新增永豐餘投控董事長劉慧瑾，在能源管理及工業生態系管理擁有多年豐富經驗，可協助拓展綠能運用。續任的有中華紙漿現任董事長黃鯤雄、中華紙漿現任財務長林谷豐、中華紙漿現任纖維材料事業部總經理陳瑞和，期能持續帶領華紙發展全循環終端產品，以紙代塑，朝環境友善材料領域全方面布局。（編輯：楊凱翔）1110426