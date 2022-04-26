IMF：2022年台灣人均GDP有望超越韓國

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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）受半導體等產業帶動，台灣出口在疫情下逆勢成長，韓媒引述國際貨幣基金（IMF）最新預測報導，台灣今年人均GDP可能時隔19年反超韓國。

根據IMF最新預測，韓國今年人均GDP可望成長190美元至3萬4990美元，台灣則預估大幅成長2200美元至3.6萬美元，是2003年人均GDP被韓國超越後首次逆轉。

韓國中央日報引述專家分析指出，台灣與韓國經濟結構類似，同為出口導向國家，且出口品項類似，人均GDP被逆轉也代表以尖端產業為核心動力的台灣產業較韓國快速成長。

IMF去年底原本預估台灣人均GDP可能在2025年超越韓國，韓國全國經濟人聯合會也做出同樣預期。但若IMF最新預測準確，台灣超越韓國的時間大大提前3年。

報導也比較台韓的代表性企業台積電（TSMC）及三星電子近年表現，台積電市值在2019年11月超越三星電子至今，兩家企業市值差異至今年4月25日已擴大至1.5倍。

報導指出，兩家企業的表現差異不只是單純的企業競爭結果，還受到疫情影響，市場需求從三星電子主力的記憶體快速轉向台積電具有優勢的其他品項。而且除台積電外，台灣在系統半導體、封測等領域也有許多優秀中小企業，合力推升台灣經濟復甦。

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而從出口來看，台灣出口規模雖不如韓國，貿易順差卻大幅領先韓國。據韓國市場調查機構分析，以今年3月為基準的近12個月內累計順差，韓國僅約15.5兆韓元（約新台幣3690億元），台灣則達66.2兆韓元（約新台幣1兆5762億元）。

專家分析，台灣的優異出口表現主要受惠於抓住國際供應鏈重組商機，從對積極推動供應鏈重組的美國出口便可略見一斑，台灣對美國出口在整體占比達到17.2%史上新高同時，韓國對美出口占比仍維持在與先前差不多的15%。（編輯：馮昭）1110426