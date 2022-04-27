賴清德：台灣發展新安防產業 天時地利人和

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北27日電）副總統賴清德今天表示，台灣發展新安防產業「天時地利人和」，且台灣為位處印太關鍵位置的民主國家，在民主陣營對抗極權擴張、催生安全產業鏈時，贏得相關發展的信任與支持。

賴副總統今天上午出席第23屆台北國際安全科技應用博覽會（Secuthch）開幕典禮並致詞。

賴副總統表示，Secuthch已成為「安全的大平台」，且具備跨領域整合功能，包含安防產業、ICT產業等，展覽內各項安全科技不僅應用人工智慧（AI），也結合互聯網，在各應用領域廣泛建立系統性方案。

賴副總統說，Secuthch並具有媒合功能，為國際、亞太各領域經銷商、系統整合商及設計工程單位建立一條新的安防供應鏈，且Secuthch作為安全的大平台，也是國際的大平台，連結台灣、亞太及全球，至今已邁入第23屆，可謂「23年有成」。

賴副總統指出，台灣發展新安防產業符合天時地利人和；天時方面，後疫情時代必然催生數位經濟更加興起，但在地緣政治衝擊下，產業面臨重組，無論數位經濟或新產業鏈重組，「安全是主旋律，兩把琴奏起來會更悅耳動聽」。

賴副總統表示，地利方面，台灣站在印太關鍵位置，面臨極權擴張主義威脅，安全對台灣而言非常重要，且在民主陣營對抗極權擴張、催生安全產業鏈時，台灣是重要的民主國家，因而贏得發展新產業鏈、新經濟區塊的信任與支持。

賴副總統指出，最後是人和，總統蔡英文2016年上任時提出數位國家、智慧防禦政策，而他在擔任行政院院長時，推動人工智慧行動方案，希望有朝一日台灣的人工智慧能產業化、各產業可以人工智慧化，從而讓台灣智慧國家的目標可以達成，讓產業升級，經濟可以動起來，今天的活動可說是開花結果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴副總統提到，蔡總統在2020年就職典禮中揭櫫六大核心戰略產業，其中一項就是資安卓越，說明當時已將大家的努力涵括在台灣未來產業發展上，只要持續共同合作，一定可以穩穩走出屬於自己的未來。

第23屆台北國際安全科技應用博覽會今天上午在台北世貿南港展覽館2館開幕，同期舉辦「Mobility亞太智慧運輸展」、「第19屆台北國際防火防災應用展」、「SMABuilding台北國際智慧物聯建築與居住空間應用展」、「111年軌道科技應用及營運維修商源交流會」、「亞洲防災高峰論壇：氣候危機下公私協力與韌性再造」等。（編輯：張均懋）1110427