泓創綠能進駐宜蘭科學園區 拚MIT電動車走向國際

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（中央社記者蘇思云台北28日電）科技部科學園區審議會今天通過8件投資案，投資總額新台幣180.775億元。機密機械類的泓創綠能投資2億元，進駐竹科的宜蘭園區，未來規劃透過產業結盟以自有品牌將台灣自製電動車與電動輔助自行車推向國際市場。

科技部今天發布新聞稿，在已公開的公司名單中，泓創綠能主要產品為高效無刷馬達、馬達控制系統及電動機車整車製造，擁有自主開發的三電整合能力（包含馬達、電控及電池管理系統）及關鍵技術專利，已開發出高功率密度、高效率、高效能的輪轂馬達，以及二、三輪電動機車及E-Bike整車製造。

科技部表示，泓創綠能未來將結合物聯網、智慧機械等面向持續投入研發，除了落實台灣推動綠色運輸工具產業發展政策的目標外，也將透過產業結盟以自有品牌將台灣自製電動車與電動輔助自行車推向國際市場。

另外，歐利得材料科技股份有限公司申請在南科高雄園區投資設立高雄分公司，投資金額1億元，主要研發生產半導體製程界面活性劑原體。

科技部指出，近年來歐利得材料科技與半導體產業客戶深度合作，共同開發數項高度客製化及適用於半導體先進製程的精緻化學品材料，未來進駐高雄園區後，公司將持續研發關鍵化學品以支援半導體先進製程，促進台灣半導體在地化學材料產業鏈。

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科技部表示，這次投資案中有4家公司未公開，可公開的公司名稱，包含積體電路產業的歐利得材料科技股份有限公司高雄分公司、上品綜合工業股份有限公司橋科分公司；生物技術產業的微體生物醫學股份有限公司南科分公司；精密機械產業的泓創綠能股份有限公司園區分公司。

科技部表示，此外尚有1件申請分公司案、1件申請分廠案、10件廢止案及3件增資案，合計增資5.9億元。（編輯：楊蘭軒）1110428