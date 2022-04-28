龔明鑫：疫情衝擊產業商務 應大膽想像因應方式

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（中央社記者潘姿羽、實習記者蔡沛芸台北28日電）COVID-19疫情衝擊商務活動，國發會主委龔明鑫今天表示，疫情發生以來，產業、商務活動發生很大的變化，未來趨勢有跡可循，應該大膽想像、提出因應方式，不要受制於既有條件。

龔明鑫今天出席「2022年FCA創新商務獎頒獎典禮」，代表頒發「年度評審團大獎」並上台致詞。

龔明鑫表示，每次參與FC未來商務展活動都能獲得不同的體驗，也看到未來商務的可能性。

龔明鑫指出，自疫情發生以來，產業、商務活動發生很大的變化，應該大膽想像、提出因應方式，不要受制於既有條件，像是應用擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、替代實境（SR）及元宇宙，這些都是未來有跡可循的趨勢。

龔明鑫說，今天在立法院備詢時被問到「2050淨零碳排路徑」的實施策略。他說，全世界在2、30年後的發展目標已非常清晰，未來淨零生活與商務、產業轉變將存在很大的想像空間，值得各界一起合作、努力，以達成永續的企業社會責任（ESG）。

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龔明鑫表示，FC未來商務展中有許多商機，大家在參觀展區時可以找到不同的靈感，並獲得更多資訊與啟發，擬定創新的商業策略。

「2022FC未來商務展」從4月28日至30日於花博爭豔館展出，展示「雲端與AI智能」、「行銷科技Martech」、「金融科技Fintech」、「區塊鏈Blockchain」、「XR體驗與娛樂」、「創新與新商業」、「未來管理應用」七大關鍵技術，共有超過百家創新企業參與。（編輯：張良知）1110428