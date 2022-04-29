台灣半導體30指數及航運指數期貨 6月下旬上市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）台灣期貨交易所今天表示，推出台灣半導體30指數期貨及航運指數期貨，兩項商品相關規劃及增修訂規章已獲主管機關核准，預計6月下旬掛牌上市。

期交所指出，兩項商品除了提供交易人更多選擇，也可在類股輪動時，提供交易人即時掌握交易避險機會，為期貨市場挹注新動能。

期交所新聞稿指出，半導體類股長期是台股最具題材的主流類股，台灣半導體30指數期貨交易標的，是台灣指數公司編製的台灣全市場半導體精選30指數，從上市櫃半導體類股中，篩選發行市值前30大股票作為成分股，涵蓋台灣半導體供應鏈上中下游各次產業龍頭股，去年底市值及成交值分別占上市櫃整體半導體類股92.72%及99.51%，可代表台股半導體股票整體表現。

期交所表示，推出台灣半導體30指數期貨，可提供交易人有效參與台灣半導體類股交易及避險管道，相關商品適用夜盤交易，有利交易人因應存託憑證（ADR）國際市場行情變化操作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，期交所也將推出航運指數期貨，期交所指出，近期國內股票市場，航運類股交易熱絡，去年航運類股票全年日均成交值及日均成交股數，在台股均名列前茅，單日成交值躍居第1。

期交所表示，航運指數期貨標的是證交所上市航運類股指數，是國內最具代表性的航運股價指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等企業，類別多元，且時有輪動，與期交所現有股價指數商品標的相關性較低，可達互補效果。（編輯：黃國倫）1110429