更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
首頁 / 產經

捷迅首季每股賺近3元 獲利連16季成長

2022/5/3 16:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北3日電）貨攬業者捷迅今天公告今年第一季合併營收新台幣12.82億元，年增20.23%，稅後淨利0.88億元，年增83.5%，每股稅後盈餘（EPS）2.94元；獲利連續16季正成長。

捷迅今天發布新聞稿公布，捷迅各項服務項目營業占比為空運服務63.12 %、海運服務27.66 %、其他服務9.22 % ；各項服務營業額年增率（YoY）分別為空運16.87 %、海運33.81 %、其他服務8.54 %。

捷迅表示，海空運價現處於高基期，捷訊第2季也將簽訂新的跨國際合作案，目前已進入商討合約內容的擬定階段，這項合作案除了使捷迅邁向全方位物流的定位更加完整，成長幅度也將大於通貨膨脹帶來的負面影響。

捷迅表示，在海外拓展方面，捷迅規劃在印度的清奈、德里設立分公司與辦事處，目前申請程序持續推進中，預估今年底前取得正式營業執照，未來也將持續觀察國際脈動，規劃全球服務據點。

捷迅指出，COVID-19疫情使海運價格較疫情前高出近8至10倍，空運價格則高出約2至3倍，而在空運服務占集團營收6成至7成下，捷迅也持續提升海運服務基礎，使獲利連續16季正成長，目標挑戰2022年再創佳績。

捷迅今天終場小跌0.5元，以70元作收，跌幅0.71%。（編輯：林興盟）1110503

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族