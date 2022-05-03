捷迅首季每股賺近3元 獲利連16季成長

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（中央社記者賴言曦台北3日電）貨攬業者捷迅今天公告今年第一季合併營收新台幣12.82億元，年增20.23%，稅後淨利0.88億元，年增83.5%，每股稅後盈餘（EPS）2.94元；獲利連續16季正成長。

捷迅今天發布新聞稿公布，捷迅各項服務項目營業占比為空運服務63.12 %、海運服務27.66 %、其他服務9.22 % ；各項服務營業額年增率（YoY）分別為空運16.87 %、海運33.81 %、其他服務8.54 %。

捷迅表示，海空運價現處於高基期，捷訊第2季也將簽訂新的跨國際合作案，目前已進入商討合約內容的擬定階段，這項合作案除了使捷迅邁向全方位物流的定位更加完整，成長幅度也將大於通貨膨脹帶來的負面影響。

捷迅表示，在海外拓展方面，捷迅規劃在印度的清奈、德里設立分公司與辦事處，目前申請程序持續推進中，預估今年底前取得正式營業執照，未來也將持續觀察國際脈動，規劃全球服務據點。

捷迅指出，COVID-19疫情使海運價格較疫情前高出近8至10倍，空運價格則高出約2至3倍，而在空運服務占集團營收6成至7成下，捷迅也持續提升海運服務基礎，使獲利連續16季正成長，目標挑戰2022年再創佳績。

捷迅今天終場小跌0.5元，以70元作收，跌幅0.71%。（編輯：林興盟）1110503