建通特殊新型銅材煉製廠動土 瞄準新能源車市場

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）端子廠建通除了擴大越南廠煉銅優勢，也加碼投資台灣，看好未來異型導體銅材市場，規劃在路竹興建特殊新型銅材煉製廠，今天舉辦開工動土典禮，期許帶動台灣精密產業合作共同邁向藍海市場。

建通董事長蘇敦禮表示，隨著新能源車、電子行業的快速發展，電子部件小型化、高性能化，對高性能銅合金的異型導體銅材需求逐步提高，過去國內廠商需求的異型導體銅材均採取向國外進口，建通以銑削精工方式生產，無殘留內應力的問題，且擁有超過20年銑削技術，未來煉製並生產異型導體銅材，搭配銑削精工工藝，滿足市場對於各種類異型導體銅材需求，希望共同帶動台灣精密產業合作與發展。

建通集團調整產品有成，2021年營運轉虧為盈，2021年營收43.15億元、年增25%，稅後淨利2.43億元，每股盈餘1.47元。

展望未來，建通表示，除了擴增各項電工端子、線束端子連接器、車用端子等高毛利製品之外，集團也持續擴大越南廠煉銅優勢，布局異型導體銅材加工及設置特殊新型銅材煉製廠，帶領集團進入新藍海領域，發揮集團整體綜效。（編輯：張均懋）1110504