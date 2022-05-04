遠傳首季每股賺0.71元 5G用戶滲透率突破25%

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（中央社記者江明晏台北4日電）遠傳電信首季合併營收連6季正成長，合併EBITDA創2018年第4季以來新高，主要受惠電信本業、新經濟獲利成長等效益，此外，遠傳5G用戶數滲透率突破25%，目標年底超越30%。

遠傳電信今天召開法人說明會，公布首季財報，合併總營收新台幣219.04億元，年成長率達5.1%，連續6季正成長，合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）75.67億元，創下2018年第4季以來新高，受惠電信本業與新經濟獲利成長、精實營運並極大化投資效益，年成長率達11.3%。

遠傳首季稅後淨利23.25億元，每股盈餘（EPS）0.71元，年成長率居電信業之冠，達28.4%。2022年第1季營收、合併EBITDA和EPS皆超越財測目標，達成率分別為101.4%、101.9%和104.1%。

遠傳表示，自2020年第3季推出5G以來，行動通訊業務持續上揚，2022年第1季行動服務營收年成長率達2.3%，且連續6季正成長，5G續約用戶資費平均提升超過20%，挹注客戶每月平均貢獻度（ARPU）連續13個月正成長，遠傳5G用戶數穩健攀升，滲透率突破25%，穩定邁向年底超越30%的目標。

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遠傳推動數位轉型持續發酵，2022年第1季新經濟營收年成長率達27.2%，營收占比達18.4%，多項重要業務維持高成長；資通訊業務營收年成長幅度達39%，其中，雲端服務營收較去年成長66%、物聯網服務營收年成長率達84%。個人數位服務同樣延續成長動能，friDay購物行動商務營收年成長率達23%、個人用戶物聯網服務營收年成長率達122%。

展望2022年第2季，遠傳表示，將全力衝刺電信本業成長、擴大新經濟事業布局。此外，遠傳將全力配合主管機關對合併亞太案的審核程序，期待發揮全方位合併綜效。（編輯：張均懋）1110504