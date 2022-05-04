鬧船員荒 陽明董事長：人才需求沒有上限

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（中央社記者賴言曦台北4日電）近年航運市況熱絡，陽明董事長鄭貞茂今天受訪時表示，COVID-19疫情加劇海運人才荒的現象，當前海事人員「極度缺乏」。至於需要招募多少人力才夠，鄭貞茂說，「沒有上限」。

台北市輪船同業工會今天舉行第18屆第一次會員大會，共選出27名常務理事及9席監事，並將於下週推選理事長。

鄭貞茂今天接受媒體聯訪時表示，船員本就「極度缺乏」，近年全球興起的離岸風電產業又吸走不少人才，且當前國內疫情蔓延，一人確診整批船員就要隔離，加劇人手不足的情況。

他指出，陽明今年還有5艘1.1萬TEU級新船要下水，且隨著船隊持續擴張、型態逐漸改變，對專業船員的需求增加，所以招募人才是陽明當前的重要目標，而且人數「沒有上限」，而為了解決相關問題，陽明已開始跟海事學校合作進行培訓計畫。

至於貨櫃市況，鄭貞茂以「產能吃緊」形容，並提到美國塞港問題正在緩解中，航運業前景看好。

最新一期上海集裝箱出口指數（SCFI）雖然進入連15週下跌，但跌幅開始收斂，遠東至美西航線開始上漲。貨攬業者捷迅認為，待中國五一長假結束後復工，航運將有望迎來一波出貨潮，加上第3季為海運旺季，今年航運業獲利應有望維持正成長。（編輯：黃國倫）1110504