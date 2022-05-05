高雄5G垂直場域 電信三雄秀智慧應用

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（中央社記者江明晏台北5日電）國家通訊傳播委員會（NCC）偕同電信業者在高雄流行音樂中心舉辦「高雄亞灣5G垂直場域體驗活動」，電信三雄分頭展出4D全視角AR、AI教練、5G智慧旅運等智慧應用。

中華電信持續投入5G基礎建設，並積極發展5G垂直應用，今天於高雄亞灣流行音樂中心海風廣場展出包括「4D全視角AR」、「Web AR互動」以及「無人機行動基地台」等5G創新應用，提供民眾體驗。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信積極投入5G基礎建設，為民眾提供最好的5G服務，同時，中華電信也率先響應高雄市政府政策，積極參與高雄亞灣5G AIoT創新園區的發展。

其中，中華電信重現今年年初在高雄台灣燈會首次展演的4D全視角AR服務，現場架設20台高速攝影機進行動作錄製，運用即時縫合技術，搭配5G邊緣運算技術，讓民眾即時體驗180度環景的全視角AR應用。

此外中華電信更透過高雄亞灣區著名地標展示 Web AR互動體驗，連結文化教育與城市觀光。中華電信網路技術分公司總經理簡志誠強調， 2021年中華電信已完成超過1萬2000座5G基地台建設，今年建設目標更上看1萬5000座。

台灣大哥大創下全台首次以5G SA（Standalone，獨立組網） 真實網路環境支援，展出智慧城市與智慧巡檢解決方案，呈現「AI教練」與「5G+ AI」解決方案等兩項應用。

台灣大表示，SA技術可解鎖5G的完整潛能，是未來建構元宇宙網路環境的重要基礎，台灣大哥大籌組的5G生態圈，與超過200家夥伴合作開發垂直應用整合。

遠傳響應行政院與NCC「補助5G網路建設計畫」，於會場展示融合高雄在地需求的「5G智慧旅運」，以及遍及各縣市偏鄉的「5G遠距診療」等5G創新應用。

遠傳與高雄市政府、台灣港務公司攜手，在建設中的高雄港旅運中心打造5G智慧旅運服務，透過融合在地需求的創新應用協助高雄港躍升5G科技智慧港。

此外，遠傳長期關注城鄉醫療差距議題，運用資通訊專長發展台灣第一個5G遠距診療解決方案，以網路取代馬路，將醫療資源帶入偏鄉，目前已陸續於全台11縣市、29偏鄉衛生所導入5G遠距診療，期盼今年5G遠距診療服務遍及14縣市、50鄉鎮。（編輯：林淑媛）1110505