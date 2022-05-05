財部標售30年期公債250億元 下半年發債規模待定

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（中央社記者張璦台北5日電）財政部國庫署今天指出，17日將委託央行標售30年期甲類公債新台幣250億元，公債利率要等到招標當日揭曉；針對下半年發債規模，官員表示，第3、4季具體計畫會在6月、9月公布，發行量屆時才會明朗。

國庫署今天舉行例行記者會，官員表示，依2022年公債定期適量發行計畫，訂於5月17日委託中央銀行標售「111甲5期」公債250億元，年期為30年期，發行日期為2022年5月20日，到期日為2052年5月20日。

官員說明，這次的公債標售限中央公債交易商參與投標；自2014年起中央公債交易商最低得標金額，依上年度公債發行金額0.3%，訂為次年度最低得標金額下限。2021年度公債發行金額為6170億元，因此，2022年度每一交易商全年競標得標數額不得低於19億元，以維持競標機制；個人及其他法人機構得委託交易商，以交易商名義參加投標。

官員指出，公債標售採競標方式，依投標利率低於所訂底標利率較多者為優先，依次得標；得標者應繳價款依全部得標者所投最高利率計算。

針對外界預測17日發行的30年期公債得標利率可能突破2%大關，官員表示，利率要等到招標當日揭曉，需視整體投標情況。

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此外，官員表示，先前已有公告今年預計規劃的公債發行期數，下半年實際明細要待6月23日公布第3季發行計畫、9月23日公布第4季發行計畫，屆時具體規模才會明朗；公債發行需視國庫調度，配合總預算、特別預算、債務基金，並斟酌資金需求量等，定期適量發行並對外公告。

根據國庫署全年公債發行計畫，甲類公債方面，下半年將在7月、9月、11月各發行一批次5年期公債，8月、10月、12月各發行一批次10年期公債，9月、11月則會分別發行20年期、30年期公債。（編輯：潘羿菁）1110505