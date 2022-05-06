勞動部前次長陳益民 接任工總秘書長

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（中央社記者曾智怡台北6日電）媒體報導，懸缺的工總秘書長職務將由勞動部前次長陳益民出任；工總證實並表示，陳益民是工總理監事高度肯定人選，盼借助他的專長，強化產業與勞工協調工作，在供應鏈成本升高之際，降低許多不必要的衝突。

先前台塑集團總裁王文淵與工總前秘書長蔡練生意見不合，王文淵主動請辭工總理事長職務，新任理事長由聯華神通集團董事長苗豐強接任，蔡練生自請退休，外界關切新任秘書長人選。

媒體今天報導，苗豐強已決定延攬曾任勞動部前政務次長、行政院顧問的陳益民出任工總秘書長。

工總指出，苗豐強4月8日接任理事長後，便積極尋找適合接任秘書長人選，探詢過幾位經濟部優秀人才，在年齡、專長等因素考量下，邀請正值退休年紀的陳益民出任秘書長。

過去工總延攬退休政府官員擔任秘書長，層級多半是局長等級，如今秘書長新任人選陳益民為勞動部前次長，工總內部透露，「理事長（苗豐強）很高興又把工總提升一個位階」，陳益民也是工總理監事高度肯定的人選。

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陳益民熟稔勞動事務，曾在勞動部擔任過多項重要首長職務，包含勞動條件處處長、職業訓練局局長、勞工保險局總經理、勞動部政務次長；原本擔任行政院顧問，經工總邀請，日前申請提前退休獲准。

工總強調，從不認為產業與勞工關係對立，而是朝同一方向前進，因此希望借重陳益民專長，做好與勞動部、勞工的協調工作；尤其近年供應鏈成本升高，一部分也來自勞動成本，裡頭牽涉複雜因素，亟待熟練勞資議題人才落實溝通，以降低很多不必要的衝突。（編輯：潘羿菁）1110506