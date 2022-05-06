報稅季來臨短期資金需求增 壽險業推出保單借款

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（中央社記者蘇思云、潘姿羽台北6日電）年度繳稅旺季來臨，壽險業者表示，考量民眾急需短期資金，推出保單借款方案，希望緩解民眾需求，近期疫情升溫，可以多利用線上方式申請。

國泰人壽發布新聞稿指出，保單借款是依據客戶的保單計算可借款的額度，但須留意並不是所有保單都能借款，必須是累積具有保單價值準備金的保單，像是壽險、儲蓄險等可借款，但意外、醫療險或已停效、失效的保單則不能借款。

國泰人壽指出，考量5月開始報稅，保戶急需短期資金，今年再度推出「貸在家Ⅲ」方案，保戶只要有可保單借款的新台幣保單，使用指定的網路服務線上貸款或遠距視訊服務平台兩種管道，就可有2%優惠利率，申請期間到6月22日止。

國泰人壽表示，2021年就曾推出「貸在家Ⅱ」保單借款利率優惠活動，申請踴躍，統計去年11月中到今年2月下旬期間，申請總件數高達4.6萬件，線上借款量年成長約35%。國泰人壽也提醒民眾，保單借款主要為應急，不適合用來理財。

中信金控子公司台灣人壽也推出「龍好貸」保單借款專案，提供45天1.99%固定優惠利率，透過線上申請資金更能快速到位，系統可自動檢核「要/被保人為同一人」且「符合專案」的保單，自動列舉並計算可借款額度，上午申辦，下午就可快速撥款入帳，24小時都可申請，申請期間到6月15日止。

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元大人壽表示，報稅季到來，若民眾因繳稅而有短期資金需求，建議可運用手邊的保險單向所屬保險公司申請保單借款，借款手續簡便、撥款也十分快速。

此外，元大人壽提醒民眾在申報個人所得稅時，若選擇列舉扣除額方式，別忘了運用每人每年可列舉2.4萬元人身保險費扣除額，一般商業保險、勞、農、公保與就業保險都可計入2.4萬元的扣除額裡，健保則可全額扣除，不受2.4萬元的限制。（編輯：翟思嘉）1110506