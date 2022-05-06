群聯首季每股賺11.09元 創同期新高

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）群聯第1季稅後淨利新台幣21.85億元，創史上同期新高，每股純益11.09元。執行長潘健成表示，中國封城與通膨會對需求產生影響，不過下半年傳統旺季依然可期。

群聯下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。隨著固態硬碟控制晶片與嵌入式模組銷售成長，群聯第1季營收攀高至171.05億元，創史上同期新高，年增33%。

受惠高毛利產品持續出貨，且庫存運作良好，群聯第1季毛利率攀高至31.5%，為史上同期新高；稅後淨利21.85億元，創同期新高，年增30%，每股純益11.09元。

受中國大陸封城影響，群聯4月營收滑落至59.02億元，月減7.49%，不過仍為歷年同期新高，年增15.93%。潘健成表示，封城會造成供應鏈停擺，生產會面臨很大困難，需求突然下滑，但封城問題可以解決。

通膨因素有很多，潘健成說，戰爭是很大的因素，不過以2020年全球疫情爆發的經驗為例，當需求瞬間冷凍後，隨著狀況恢復正常，將會出現缺貨潮。

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潘健成表示，雖然通膨後續發展仍有待觀察，但目前供應鏈庫存偏低；此外，儘管手機等銷售量可能遇到壓力，但容量成長樂觀，應可補足銷量不足部分。預期外在影響因素消除後，將會湧現強勁需求，可能出現缺貨，下半年傳統旺季依然可期。

潘健成說，群聯過去3年在研發方面的投資即將有好的回報，預計明年中人員擴充達到飽和，之後研發工程師人數增幅將會下降，毛利率與獲利可望同步揚升，長期營收將可成長，毛利率將維持在30%左右水準。（編輯：張良知）1110506