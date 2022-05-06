美股崩跌 帶動亞股跌多漲少

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（中央社香港6日綜合外電報導）投資人對聯準會升息和通膨飆升憂心，引發美股崩跌，亞股今天相應跌多漲少。

全球股市今年因一連串危機受創，包括通膨飆升、升息、中國經濟成長趨緩和烏克蘭戰事等。

美國聯邦準備理事會（Fed）4日升息兩碼，為2000年來最大升息幅度，但表示目前不考慮升息3碼，使市場鬆了一口氣。

然而，美國投資人紛紛拋售手中持股，因為考慮到聯準會將在一段時期內實施嚴厲的貨幣緊縮政策，以遏制創下40多年高點的通膨。

對升息敏感的科技股跌勢尤深，以科技股為主的那斯達克綜合指數慘跌5%，道瓊工業指數和標準普爾500指數則挫跌逾3%。

這波跌勢也擴及到亞股，香港股市重挫3.8%，科技股受到打擊。在此同時，香港歐洲商務協會表示，這個金融中心嚴格的旅行限制和頻繁的航班禁令是企業的「惡夢」。

上海、雪梨、首爾、曼谷、新加坡、威靈頓、台北和馬尼拉股市也收跌。

然而，在投資人逢低買進帶動下，東京股市今天收漲，不過漲幅有限，主因在美國就業數據今天稍晚出爐前，投資人持謹慎態度。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110506