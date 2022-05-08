搶捧「鐵飯碗」 台電招考近萬人應試起薪逾3萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北8日電）國營事業向來被視為鐵飯碗，每次招考都吸引大批人才擠破頭想爭取。台電今天舉辦新進僱用人員甄試，實際到考人數9225人，預計錄取857人，創7年新高，競爭激烈。正式僱用後起薪約新台幣3.1萬元。

台電表示，近年退休人數屢屢破千，為補足人力需求，台電持續招募新血，傳承電力專業技術，確保穩定供電。

招考消息一出，台電今年報名人數高達1萬7761人，錄取率4.83%，正式僱用後起薪約新台幣3.1萬元。初（筆）試考場分布台北、台中、彰化、台南、高雄、花蓮等6縣市，共計12個考場，實際到考人數9225人，到考率51.9%，平均到考錄取率約9.29%。

這次招考類別包含配電、輸電、變電、電機、綜合行政等16類別，各類別中，以負責電力搶修的配電線路維護類別招考名額最多、達284名，超過2000人報考；報名人數最多則是綜合行政類，破萬人報考，爭取144個名額，錄取率僅1.39%，競爭激烈。

台電表示，因應疫情，這次甄試不開放陪考，考生甄試均皆已填答健康關懷表，甄試全程配戴口罩、進場時量測體溫及消毒手部，因確診和受隔離限制而無法應考者可申請退費。

初（筆）試科目試題及答案，明（9）日起可至甄試網站查詢，預計7月12日在甄試網站公告複試名單，8月2日起舉行複試，複試項目包含複評測試、現場測試、實作測試及口試等。

由於電力設備遍及全國各地，台電表示，新進員工須兼備技術和體力才能勝任，因此複試考生將挑戰重重關卡，須具備標示牌辨識能力，體能方面也須通過拉單槓、爬鷹架、負重行走、握力測驗等嚴苛考驗。

台電指出，最終錄取人員須經1年訓練，考評合格正式僱用後起薪約3.1萬元。甄試簡章及各項最新公告可在甄試網站或台電公司網站查詢。（編輯：林淑媛）1110508