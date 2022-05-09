下午有感地震 三大科學園區：營運不受影響
2022/5/9 15:09（5/9 15:53 更新）
（中央社記者蘇思云台北9日電）今天下午2時23分發生芮氏規模6.1地震，最大震度宜蘭縣、花蓮縣、新北市、台北市、台東縣3級。三大科學園區都表示，營運不受影響，沒有出現災損情形。
新竹科學園區管理局告訴中央社記者，新竹科學園區轄下有新竹、竹南、銅鑼、龍潭、宜蘭與新竹生物醫學園區等6個科學園區，目前經確認，轄下園區供水、供電都正常，廠商也正常營運，沒有損失情形。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
中部科學園區管理局表示，中部最大震度為2級，整體園區營運不受影響。南部科學園區管理局指出，地震儀測值台南為2級、高雄為1級，轄下台南與高雄園區廠商都沒有受到影響。
根據中央氣象局最新資訊，今天下午2時23分發生芮氏規模6.1地震，地震深度27.5公里，震央位於花蓮縣政府東方89.5公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、花蓮縣、新北市、台北市、台東縣3級。（編輯：楊凱翔）1110509
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。