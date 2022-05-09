東部海域6.1地震 未來5天內可能有規模4至5餘震

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（中央社記者張雄風台北9日電）東部海域今天下午發生規模6.1地震，台北也感受到明顯搖晃。中央氣象局地震測報中心表示，不排除未來5天仍會有規模4至5的餘震，但不太多；統計來看，今年地震的確比較頻繁。

下午2時23分在花蓮縣政府東方89.5公里海域發生規模6.1地震，地震深度27.5公里。

地震測報中心主任陳國昌在地震記者會中表示，這個地震在這個地區不算深，發生的位置是在海盆的邊緣，與1月3日的地震位置相近；統計這是今年第5個規模超過6的地震，「今年地震確實比較頻繁」。

陳國昌進一步解釋，海盆區發生地震相當頻繁，1978年以來，已經超過20起規模6以上的地震，平均2年就會有1起，但距離比較遠，對台灣陸地災害比較低。

陳國昌表示，這次地震因為低頻波會感受比較搖晃，但對結構及建築的損害較小，請民眾不用太擔心；不排除未來5天內會有規模4至5的餘震，但不太多，要超過規模5以上的可能性比較低一點。

陳國昌強調，這次地震與3月23日凌晨1時花蓮縣近海規模6.6地震沒有關聯，是不同的地質構造。（編輯：館管中維）1110509