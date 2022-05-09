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因應地震機捷慢速巡軌 16列車約574旅客受影響

2022/5/9 15:32（5/9 15:52 更新）
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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）東部海域今天下午2時23分發生芮氏規模6.1地震，桃捷公司表示，機場捷運沿線測得最大震度為3級，立即啟動因應作業程序慢速巡軌，3時13分恢復正常營運，共16列車約574名旅客受影響。

中央氣象局表示，下午2時23分東部海域發生芮氏規模6.1地震，地震深度27.5公里，震央位於花蓮縣政府東方89.5公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、花蓮縣、新北市、台北市、台東縣3級。

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桃園大眾捷運公司發布聲明表示，下午2時23分，機場捷運地震偵測系統顯示最大震度為3級，行控中心立即啟動3級地震因應標準作業程序，指示列車停車，待命2分鐘後確認無異狀，降速40公里執行慢速巡檢軌道作業。

桃捷公司指出，工程人員於下午3時13分完成巡軌作業，確認號誌、軌道、電力系統皆無異常，恢復正常營運，班距陸續調整中，桃捷公司統計這次地震共影響16列車，影響約574名旅客。（編輯：卞金峰）1110509

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