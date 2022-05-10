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偉康4月營收攀同期新高 看好無密碼登入商機

2022/5/10 12:00
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（中央社記者吳家豪台北10日電）消費者在COVID-19疫情期間改變使用金融服務的方式，興櫃數位金融解決方案供應商偉康科技營運受此激勵，4月合併營收達新台幣3701萬元，年增43%，創歷年同期新高，看好無密碼登入的普及化將帶動另一波成長。

偉康今年前4個月累計合併營收約1.47億元，較去年同期增加27%。

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偉康發布新聞稿說明，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情驅動與金融服務零接觸，蘋果、微軟、Google日前罕見聯手擴大對FIDO（行動身分識別）支援，未來消費者在不同平台、設備登入網站時不再需要輸入傳統密碼，將加速無密碼登入在各行各業的普及化，偉康提供的FIDO數位身分服務有望受惠。

此外，偉康表示，在疫情期間更加嚴重的網路詐騙與資安問題，也將促使企業更重視資安防護，有助於偉康提供的數位金融與資安服務維持成長動能。（編輯：楊凱翔）1110510

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