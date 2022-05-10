大聯大首季每股賺2.05元創新高 ESG評等獲調升

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（中央社記者吳家豪台北10日電）全球最大半導體零組件通路商大聯大今天公布第1季財報，營收、營業淨利、稅後淨利均創單季新高，每股盈餘新台幣2.05元；大聯大ESG（環境、社會、公司治理）評等升至BBB級，為全球同業最佳評等。

由於中國針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取封控措施，導致出貨遞延，大聯大4月合併營收為638.1億元，月減20.3%、年減3.9%。

大聯大今年第1季營收達2098.65億元，年增18.5%；營業淨利42.2億元，年增41.3%，稅後淨利34.44億元，年增42.4%，每股盈餘2.05元。

大聯大發布新聞稿說明，第1季營收及淨利創新高，主因筆電、個人電腦（PC）、基地台、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等下游客戶出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁。

展望第2季，大聯大表示，若以新台幣29元兌1美元匯率假設，預估營收將達新台幣1900億至2000億元，預估毛利率介於3.7%至3.9%，預估營業利益率為1.7%至1.9%，預估稅後淨利23.03億元至27.25億元，預估每股盈餘為1.13元至1.38元。

大聯大近日獲得MSCI ESG評級調升為BBB級，目前為全球半導體零組件通路商最佳評等，公司治理評鑑結果也上升。（編輯：張均懋）1110510