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法說會題材助攻 儒鴻盤中大漲逾8%

2022/5/11 13:05
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（中央社記者賴言曦台北11日電）成衣大廠儒鴻10日在線上法說會表示，受惠印尼新廠第一期投產，新產能有助提升毛利率，前景審慎樂觀，相關題材激勵儒鴻今天股價表現，盤中大漲逾8%，領軍紡織類股開紅盤。

相較於台股今天開低走勢震盪，紡織類股表現相對亮眼，盤中漲幅約1.61%，昨天剛開完法說會的儒鴻，一度漲9.4%，盤中漲幅逾8%，微幅收斂。另一成衣大廠聚陽盤中股價則在平盤附近整理，其餘紡織股如力麗漲幅在3%左右。

儒鴻昨天表示，預估6月可確定第4季訂單，目前大客戶Nike第4季訂單上修，預計對其他品牌通路商有帶動效益，且印尼新廠第1期已正式投產，可減少外包比例，料將有助提升毛利率，至於印尼新廠第2期將在7月、8月完工投產。

儒鴻今年第1季營收為101.77億元，年增23.82%；稅後淨利17.9億元，每股稅後盈餘（EPS）為6.53元。

另外，儒鴻今年4月營收為37.02億元，年增17.24%；今年累計前4月營收達138.8億元，年增22%。（編輯：楊凱翔）1110511

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