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觀望美國通膨情勢 新台幣量縮整理微升0.7分

2022/5/11 17:59
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（中央社記者潘姿羽台北11日電）美國4月通膨數據即將出爐，市場氣氛轉趨觀望，新台幣匯率量縮整理，今天收盤收在29.705元，微升0.7分，連續2個交易日收紅，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至14.45億美元。

台灣股匯市今天雙雙呈現震盪整理，台股收盤下跌55.45點，以16006點作收，力守萬六關卡。

儘管外資賣超台股逾百億元，外匯交易員表示，外資在匯市未再一面倒匯出，反而是雙向操作，進出口商也有些實質需求進場拋補，但整體交投偏清淡；新台幣兌美元今天開盤價為29.725元，最高29.685元、最低29.741元。

外匯交易員表示，國際美元漲高回落，亞幣得以稍作喘息，加上美國即將公布4月消費者物價指數（CPI），市場緊盯數據表現，態度因而偏向保守，使得今天新台幣匯率僅是區間整理。

外匯交易員也說，美元已經強漲一段時間，如果美國最新數據顯示通膨已經觸頂，通膨壓力有降溫跡象，也有助於緩解台幣的貶值壓力，但台幣偏弱格局並未改變。（編輯：林淑媛）1110511

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