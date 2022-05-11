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富智康首季虧損收斂 估上半年續虧損

2022/5/11 18:19
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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海旗下富智康第1季自結虧損1880萬美元，較去年同期虧損3804萬美元收斂，展望第2季，富智康指出觀察中國手機需求趨緩、COVID-19疫情、俄烏戰爭等影響，預估上半年可能產生虧損。

富智康今天傍晚公布第1季自結損益，單季營收22.1億美元，較去年同期20.15億美元增加9.66%，單季虧損1880萬美元，較去年同期虧3084萬美元收斂。

富智康預期，今年上半年可能產生虧損，首先，中國手機市場需求淡靜，終端消費者消費意願下降、中國品牌重新評估，反映需求疲弱，相關因素對富智康第1季造成影響，預期影響將延續至第2季。

其次，富智康指出，COVID-19疫情及Omicron相關感染率，迫使城市封鎖、邊境管控趨嚴以及境內及跨境活動減少，對物流、零組件供應及價格、直接勞工供應、產能計劃及手機出貨量造成不利影響，這也使富智康工廠產量波動，對使用率及訂單履約造成影響。

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再者，富智康表示，俄羅斯與烏克蘭戰爭加劇地緣政治緊張局勢，加上眾多國家對俄羅斯採取制裁，提升生活成本，油、天然氣、小麥、鎳及鈀以及其他大眾商品價格上漲，持續的衝突可能對消費者購買行為造成重大影響，例如延長一般手機替換時間週期。

富智康分拆印度附屬公司BFIH（Bharat FIH Limited），預估今年第3季前將在印度證券交易所上市，鴻海在5月31日股東常會上，將討論富智康子公司印度上市案。（編輯：林興盟）1110511

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