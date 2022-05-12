台股多殺多重挫389點 法人：短線不排除再測底

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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美4月CPI指數不如預期，市場擔憂美國聯準會加速升息抑制通膨，美股重挫，台股今天開低走低多殺多，終場大跌389點收在15616點。

法人指出，台股後市仍要看美國科技股表現，台積電能否守住500元大關，仍要看外資動向，台股已經跌破前波低點，短線不排除再測底部。

美國公布4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，市場擔憂美國聯準會（Fed）加速升息，美股4大指數收黑，台股今天開低走低，電子、金融、航運成為重災區，代表中小型股的櫃買OTC指數加速探底，大盤摜破15800點和15700點整數關卡，跌破前波低點15734點，形成多殺多局面。

終場台股大跌389.57點，收在15616.68點，是今天最低點，跌幅2.43%，成交值萎縮至新台幣2583.66億元，加計盤後2633.38億元，其中電子股成交值約1229.67億元，占大盤單日成交值比重約46.7%，航運股成交值515.31億元，占比約19.56%。電子股今天大跌2.12%，金融股重挫3.34%。

根據統計，從3月21日迄今36個交易日期間，台股僅5個交易日成交值超過3000億元，且有11個交易日低於2500億元，呈現價跌量縮走勢。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少591口至2511口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少2519口至6639口。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪分析，今天外資尾盤賣壓沉重，台積電成為苦主，主要是指數股票型基金（ETF）多把台積電納入，若資產風險性提高，ETF會縮小規模，加上國外主權基金持續賣超台積電，使得台積電近日股價明顯回檔修正。

至於金融和航空族群今天成為重災區，儲祥生分析，一般認為美國聯準會升息對金融股是利多消息，不過金控也投資股市和債市，若股債表現不佳，金控也跟著受累；航空股重挫則有補跌意味。

展望台股後市，儲祥生表示，明天MSCI權重成分調整對台股影響不大，台股後市仍要看美國科技股表現，台股與美國科技股連動關係深。儲祥生指出，台股已經跌破前波低點，短線不排除再測底部。

至於台積電能否守住500元大關，儲祥生指出，仍要看外資動向，不過目前台積電本益比偏低，目前許多個股也回測低點，投資價值浮現。（編輯：趙蔚蘭）1110512