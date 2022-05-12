台股重摔389點跌破萬六 金管會：未見斷頭潮跡象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北12日電）台股今天開低走弱，終場收在15616.68點，大跌389.57點。金管會強調，目前融資擔保維持率仍在相對穩健狀態，未看見斷頭潮跡象，金管會將持續緊盯美國聯準會利率決策、烏俄戰爭和疫情影響。

近期國際受美國聯準會（Fed）升息、烏俄地緣政治、通膨疑慮等利空因素影響，股市震盪加劇，台股受國際股市波動牽連，今天台股收在15616.68點，跌幅達2.43%，成交量新台幣2583億元。

金管會證期局副局長蔡麗玲今天提出2點說明，第一，今年截至5月11日為止，台股跌幅12.14%，表現仍優於美國那斯達克跌幅27.36%、上海跌幅15.96%、香港跌幅15.27%、韓國跌幅12.94%、道瓊工業跌幅12.4%；第二，台股總體經濟持續成長，建議投資人多關注上市櫃公司基本面變化。

金管會並引述4大數據穩定投資人信心，今年4月出口值達416.6億美元，創歷年單月第3高，出口連22紅；今年3月景氣對策信號燈號為綠燈，顯示當前景氣穩定；台股集中市場今年截至4月底本益比12.55倍，現金殖利率達4.2%（加計股票股利為4.36%）；國內上市櫃公司今年4月營收3.26兆元，創歷年同期新高，截至4月底累計營收13.48兆元，年增10.39%。

今年截至5月12日為止，台股集中市場日均量為2941億元，較去年日均量3914億元縮水，不過蔡麗玲強調，去年台股成交量大爆發、基期偏高，若和往年度日均量介於800億元至2000億元區間相比，目前台股動能仍相對穩健。

若從外資持有台股比重觀察，今年4月底外資占台股市值達40.68%，雖然相比去年同期44.11%下滑，不過仍在4成以上。

此外，蔡麗玲提到，目前融資融券占大盤成交值幾乎低於7%，以5月11日而言僅6.17%，信用交易影響性不如以往高；5月11日擔保維持率為159.43%，尚未降至追繳門檻130%，5月11日追繳金額為0.42億元。她指出，目前擔保維持率仍在相對穩健狀態，目前沒有看到斷頭潮跡象。

蔡麗玲強調，台股短期雖受升息等不確定因素影響，但股市長期將回歸基本面，金管會持續緊盯聯準會利率政策、烏俄情勢及疫情變化對總體經濟影響及台股表現，並督導證交所及櫃買中心加強注意上市櫃公司資訊揭露，若股市發生非理性下跌，必要時金管會將出手救市。（編輯：潘羿菁）1110512