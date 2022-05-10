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台股4月以來重挫2000點 法人：接近波段低點

2022/5/10 19:55（5/10 20:18 更新）
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台股4月來大跌近2000點，法人預期，波段低點已近。（中央社檔案照片）
台股4月來大跌近2000點，法人預期，波段低點已近。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北10日電）台股今天開低震盪收高，指數力守16000點關卡，收在16061.70點，上漲12.78點，成交值新台幣2560.81億元。以今天低點計，4月來大跌近2000點，法人預期，波段低點已近。

分析師王兆立表示，近期市場信心薄弱，台股短線陷入恐慌，早盤隨著美股重挫再度出現破底走勢，最低達15734.44點，大跌314.48點，創近1年低點。

王兆立說，觀察美國公債殖利率已自日前的高點3.2%滑落，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）6月升息2碼的機率大幅提升，預期台股指數已接近波段低點。

他表示，通膨高漲是引發美股及台股這波回檔修正的主因，相關通膨數據是近期市場關注的焦點，美國本週將公布消費者物價指數（CPI），是否觸頂回落是重要觀察指標，通膨問題若能止穩，應有利後市表現。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉說，受中國大陸防疫封城影響，不少企業4月業績較3月大幅下滑2成至3成水準，不過，隨著上市櫃公司公告4月營收期限已到，相關干擾因素可望減緩。

黃國偉表示，若美國通膨問題不再升高，市場對於Fed在6月升息3碼的疑慮將可隨著減緩，應有助重振市場信心。（編輯：張均懋）1110510

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