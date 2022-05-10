弟弟派攻下巴拿馬長榮國際 推張國明任常任董事長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北10日電）長榮集團「弟弟派」今天召開巴拿馬長榮國際（EIS）臨時股東會，選出已故長榮集團總裁張榮發次子張國明擔任Permanent President（常任董事長）。

面對「弟弟派」的步步進逼，張國華今天上午即發出聲明表示，嚴正表達今天開會已違反公司章程，會議召集程序及改選案明顯違法，他以公司Permanent President（永久董事長）名義即刻取消會議，會議之召開及一切會議決議均屬無效。

不過「哥哥派」張國華今天仍委託律師陳錦旋擔任代理人出席下午會議，被「弟弟派」以非張國華本人出席為由，阻擋在會場外。

張國華在臨時股東會進行前也發布聲明表示，他是在2016年回到長榮集團，並在4名遺囑執行人的推舉及弟弟張國明、張國政的見證下，繼任了張榮發在巴拿馬長榮國際公司永久董事長（Permanent President）的職位。

在巴拿馬長榮國際（EIS）臨時股東會選出張國明擔任Permanent President後，「弟弟派」委任律師黃福雄針對Permanent President一詞有不同解釋，指Permanent President為「常任董事長」的意思，而非永久董事長。

黃福雄提到，巴拿馬長榮國際的章程第 7條第11項前段規定，Permanent President於在任時死亡而缺位者，應由董事召開股東會選任新任Permanent President。

黃福雄也稱，張榮發逝世後，至今沒有任何合法且有效的股東會選任新任Permanent President，直到今天臨時股東會才是合法有效選出巴拿馬長榮國際的Permanent President。

「弟弟派」發布新聞稿表示，巴拿馬長榮國際經營狀況穩健，於新任Permanent President、Permanent Director 張國明上任後，公司管理組織將益加完善，更無解散公司的研議，敬請社會大眾謹慎面對相關消息。

至於今天的臨時股東會結果是否將走國際訴訟，或至巴拿馬進行登記，黃福雄回應，「我們會立刻登記」。（編輯：張良知）1110510