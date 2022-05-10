經營權內戰延燒 張國華取消巴拿馬長榮國際臨時股東會

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（中央社記者賴言曦台北10日電）長榮集團「弟弟派」張國明等人今天將召開巴拿馬長榮國際（EIS）股東臨時會，預料將換掉「哥哥派」張國華，選出新任董事長。不過，張國華今天發出聲明表示，他以「永久董事長」名義取消會議。

張國華今天上午發出聲明表示，已於稍早發通知給相關可能與會人員，嚴正表達今天開會已違反公司章程，會議召集程序及改選案明顯違法，他以公司Permanent President（永久董事長）名義即刻取消會議，會議之召開及一切會議決議均屬無效。

聲明也附上通知內容指出，經查於2022年5月10日下午3時於台北長榮桂冠酒店3樓召開的巴拿馬長榮國際有限公司臨時股東會，因明顯違反公司章程而違法，尤其是會議召集程序及提案選任Permanent President及Permanent Director乙事，均屬違反公司章程而違法。據此，旨揭會議即刻取消。任何召開會議之行為以及做成的會議決議均屬違法、無效。

長榮集團內部持股錯綜複雜，巴拿馬長榮國際持股人分別為已故長榮集團創辦人張榮發及他的4名兒子，分別為張國華、張國明、張國政及張國煒（雲杉公司），每人各持股20%。

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此外，巴拿馬長榮國際為長榮海運的最大股東，持股比例達7%，目前擁有長榮海運2席董事；而長榮海運又是長榮航空的主要股東，持股約15.11%。

雖然長榮海運、長榮航空今年沒有董事改選，但外界猜測「弟弟派」在掌握長榮國際、立榮航空後，除了鎖定6月10日改選董監事的長榮鋼外，也規劃透過取得巴拿馬長榮國際在長榮海運的2席董事，為進一步贏得經營權內戰布局。（編輯：張良知）1110510