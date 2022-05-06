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長榮集團經營權內戰再起 弟弟派搶攻長榮國際巴拿馬

2022/5/6 10:11（5/6 10:29 更新）
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長榮集團弟弟派準備在5月10日召開長榮國際巴拿馬股東臨時會，換掉哥哥張國華。圖為長榮集團總部。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
長榮集團弟弟派準備在5月10日召開長榮國際巴拿馬股東臨時會，換掉哥哥張國華。圖為長榮集團總部。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者潘智義台北6日電）長榮集團兄弟經營權之爭，再上演新戲碼，弟弟派準備在5月10日召開長榮國際巴拿馬（EIS）股東臨時會，換掉哥哥張國華，選出新任董事長，進而取得長榮國際巴拿馬指派長榮海運的2席董事。

長榮國際巴拿馬是長榮海運的最大股東，持股達7%，目前擁有長榮海運2席董事，弟弟派打算在拿下長榮國際巴拿馬主導權後，進一步爭取長榮海運經營權。

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長榮集團內部各公司交叉持股複雜，弟弟派拿下長榮國際後，已可掌控立榮航空，接下來鎖定長榮鋼鐵；雖然長榮海運、長榮航空今年沒有董事改選，但弟弟派擬透過取得長榮國際巴拿馬董事長，提前布局長榮海運的經營權大戰。

台股去年上演「航海王傳奇」，長榮海運股價從10幾元狂飆至233元，去年7月後股價回檔修正，現在仍有151元高價。長榮海運現在全球排名第6名，有機會衝進全球前5大海運公司。（編輯：張良知）1110506

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