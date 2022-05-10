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匯市坐雲霄飛車 央行坐鎮新台幣急拉回爆量收升

2022/5/10 18:22（5/10 18:35 更新）
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新台幣匯率10日如同搭雲霄飛車，央行調節下止跌翻升，終止連2貶，收盤收在29.712元，升值2.1分。（中央社檔案照片）
新台幣匯率10日如同搭雲霄飛車，央行調節下止跌翻升，終止連2貶，收盤收在29.712元，升值2.1分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北10日電）新台幣匯率今天如同搭雲霄飛車，先是貶破29.8元價位，但在央行進場大力調節之下，匯價急拉回，而後更止跌翻升，終止連2貶，收盤收在29.712元，升值2.1分，台北及元太外匯市場總成交金額爆量至21.465億美元。

台股今天開低震盪走高，早盤重挫314點觸及15734.44點近一年低點後，台積電獲買盤進場，指數自低點拉升超過300點；終場指數收在16061.7點，力守16000點關卡，上漲12.78點。

外匯交易員表示，外資倒貨不手軟，且早上匯出的量很大，股匯市同步下殺；新台幣兌美元以29.770元開盤後，匯價迅速貶破29.8元價位、盤中最低至29.825元，續創近2年新低。

不過外匯交易員表示，新台幣匯率最近貶太兇，央行今天在29.800元價位上方「守得很用力」，匯價迅速拉回，出口商也接力拋匯；而隨著台股回神，也有些外資反手匯入，使得台幣翻升、盤中最高為29.680元，終場則以29.712元作收。

外匯交易員認為，國際美元已經漲了一大波，加上美債殖利率稍稍回落，「總是要休息一下」；台幣偏貶的方向不變，但接下來力道應會有所收斂，呈現偏弱整理。（編輯：黃國倫）1110510

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