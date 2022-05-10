美股持續重挫 台灣金融風險指數創7個月新高

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（中央社記者謝方娪台北10日電）受全球經濟情勢不明和美股持續重挫影響，台灣金融研訓院今天公布4月台灣金融風險指數為98.6分，已連4個月攀升並創下2021年10月以來新高。

因俄烏戰事、COVID-19疫情未歇加上美國首季經濟成長不如預期，美國聯準會（Fed）實施強勁升息與縮表措施，多家國際機構紛紛下調全球未來經濟展望，經濟情勢不明和美股持續重挫同樣反映在台股4月波動上。

金融研訓院今天發布4月台灣金融風險指數為98.6分，創7個月新高。

在房市風險變化上，自2021年第2季至今年第1季商辦售價年增率皆大於租金年增率，從價格租金比觀察，商辦不動產市場風險走升；住宅市場則因4月國內疫情升溫與政府打炒房政策效果顯現，住宅市場交易下滑，房價升幅趨緩。

海外市場風險方面，4月因市場預期聯準會5月利率決策會議升息幅度共識較高，4月海外市場恐慌指數明顯較3月趨緩，但美國企業近期獲利疲弱，加上市場對聯準會加速升息大幅拉高企業資金成本、美元大幅走強對海外獲利比重高的大型企業產生匯損等營運利空衝擊預期，美歐信用違約風險指數連5個月上升。

另一方面，金融研訓院觀察，國內投資人投資海外高收債基金已連3個月下滑，反映投資人預期美歐央行將持續升息的趨勢對投資偏好的影響。

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國內金融市場上，因美歐首季經濟不如預期，升息及縮表影響市場流動性，美股持續重挫，加上歐盟已禁止俄國石油進口，進一步推升國際能源、大宗物資價格，全球通膨威脅仍高，此外，中國封城效應也恐波及全球經濟，加上國內疫情嚴峻等因素，均使台股表現相對疲弱。

不過，金融研訓院認為，因台灣出口表現持續暢旺，經濟力道有所支撐，加上國內金融體質穩健，預計系統性風險在國內金融機構間引發連鎖效應的風險仍屬可控範圍。（編輯：黃國倫）1110510