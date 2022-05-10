台積電4月營收衝至1725.61億元 創歷史新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠台積電4月業績表現亮麗，營收達新台幣1725.61億元，一舉改寫單月營收歷史新高紀錄。

不畏工作天數減少，台積電在客戶需求強勁下，4月營收攀高至1725.61億元，月增0.3%，年增55%。台積電前4月營收6636.37億元，年增40.1%。

台積電預估，第2季在高效能運算及車用電子強勁需求推升下，季營收可望攀高到176億至182億美元，以中間值179億美元計，將季增1.9%。

法人推估，台積電5月及6月平均單月營收將約1672億至1758億元，不排除有機會續創單月營收歷史新高紀錄。

台積電看好2022年仍將是強勁成長的一年，預期美元營收成長率將達到甚或超過展望25%至29%區間的高點。高效能運算及車用電子平台，將是台積電主要成長動能。（編輯：楊凱翔）1110510