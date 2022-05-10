台積電第1季每股配息2.75元 9/15除息

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（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠台積電董事會今天核准配發2022年第1季每股現金股利新台幣2.75元，除息交易日為2022年9月15日。

隨著高效能運算、車用電子、消費性電子及物聯網平台銷售業績全面成長，台積電第1季營收攀升至4910.8億元，再創歷史新高，季增12.1%，歸屬母公司淨利2027.3億元，同創歷史新高，季增22%，每股純益7.82元。

台積電董事會今天核准配發第1季每股現金股利2.75元，配息基準日定為2022年9月21日，除息交易日為9月15日，9月17日至21日停止普通股股票過戶，並於2022年10月13日發放。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，2022年第1季股利估計將有3.43億餘元入袋。

台積電董事長劉德音持股1291萬餘股，估計將有3551萬餘元股息入袋；總裁魏哲家持股587萬餘股，也將有1616萬餘元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計將有45.47億餘元入帳。（編輯：林淑媛）1110510