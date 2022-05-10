台積電股價505元創16個月低 市值降至13.09兆
2022/5/10 09:28（5/10 09:38 更新）
台積電10日股價同步走低，早盤達新台幣505元，創16個月來新低價，市值滑落至13.09兆元。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹10日電）美股大跌，台積電ADR創波段新低，收在87.3美元，下挫4.73%，台積電今天股價同步走低，早盤達新台幣505元，創16個月來新低價，市值滑落至13.09兆元。
美股受到通膨、升息和經濟趨緩等疑慮升高影響，四大指數同步收低，道瓊工業指數下跌653.67點，跌幅1.99%；標準普爾指數下滑132.1點，跌幅3.2%；那斯達克指數下跌521.41點，跌幅4.29%；費城半導體指數下挫152.96點，跌幅5.13%。
台積電美國存託憑證（ADR）收在87.3美元，再創波段新低，下跌4.33美元，跌幅4.73%。台積電今天股價走勢疲弱，早盤達新台幣505元，下跌15元，市值縮水3889億元，滑落至13.09兆元。
據統計，外資今年來累計賣超台積電66萬5034張，影響台積電股價頻頻破底，台積電今年來股價大跌105元，跌幅達17.07%，市值縮水2.72兆元。（編輯：楊凱翔）1110510
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