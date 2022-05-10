更多編輯台推薦新聞：
脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務
娛樂

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務

「消失的情人節」翻拍日版 大霈：好想去客串
娛樂

「消失的情人節」翻拍日版 大霈：好想去客串

獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作
生活

獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看
生活

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報 5/10
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300

台積電股價505元創16個月低 市值降至13.09兆

2022/5/10 09:28（5/10 09:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電10日股價同步走低，早盤達新台幣505元，創16個月來新低價，市值滑落至13.09兆元。（中央社檔案照片）
台積電10日股價同步走低，早盤達新台幣505元，創16個月來新低價，市值滑落至13.09兆元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹10日電）美股大跌，台積電ADR創波段新低，收在87.3美元，下挫4.73%，台積電今天股價同步走低，早盤達新台幣505元，創16個月來新低價，市值滑落至13.09兆元。

美股受到通膨、升息和經濟趨緩等疑慮升高影響，四大指數同步收低，道瓊工業指數下跌653.67點，跌幅1.99%；標準普爾指數下滑132.1點，跌幅3.2%；那斯達克指數下跌521.41點，跌幅4.29%；費城半導體指數下挫152.96點，跌幅5.13%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在87.3美元，再創波段新低，下跌4.33美元，跌幅4.73%。台積電今天股價走勢疲弱，早盤達新台幣505元，下跌15元，市值縮水3889億元，滑落至13.09兆元。

據統計，外資今年來累計賣超台積電66萬5034張，影響台積電股價頻頻破底，台積電今年來股價大跌105元，跌幅達17.07%，市值縮水2.72兆元。（編輯：楊凱翔）1110510

延伸閱讀
台股早盤重挫314點跌破萬六 台積電股價創16個月新低台股下挫 財長：國安基金密切關注4項事態發展聯準會升息、新台幣貶至30元不遠？專家揭關鍵情境美股續跌 法人：台股買盤不足恐波動大
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀