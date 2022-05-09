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美股續跌 法人：台股買盤不足恐波動大

2022/5/9 08:26
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（中央社記者江明晏台北9日電）受美股大瀉千點波及，台股6日大跌287.92點，收在16408.20點，而上週五美股收黑，科技股跌勢較重，台股今開盤恐持續逢壓，法人評估，市場短線資金偏多，低接買盤不足，台股易忽漲忽跌、波動大。

台股加權指數6日大跌287.92點，收在16408.20點，成交值新台幣2458.77億元，加計盤後為2503.35億元，週線下跌183.98點，週線連2黑。

美股上週五收黑，以科技股為主的那斯達克指數下跌173.03點，或1.40%，收在12144.66點。

觀察資金動向，安聯投信台股團隊指出，現階段市場仍充斥較多短線資金，加上低接買盤力道不足，台股盤勢易忽漲忽跌、波動較大，資金流向也對台股走勢形成壓力；目前台股波段低點位置在4月27日盤中的16219.41點。

展望台股本週走勢，安聯投信台股團隊表示，俄羅斯入侵烏克蘭衝突及中國封城屬於短期風險，關鍵因素仍是通膨與升息，高本益比個股族群壓力大，此外須觀察需求端是否趨緩、以及庫存調整變數。

此外，本週包括華碩、鴻海、英業達、台達電、上銀、佳世達、儒鴻、祥碩、中信金、玉山金等電子科技、金融、傳產指標個股將舉行法人說明會，此外和碩、仁寶、廣達等代工大廠也將公布4月營收和第1季綜合損益，釋出的展望與訊息將左右盤勢走向。

而指數編纂公司MSCI（明晟）將於13日公布調整結果，並於31日收盤生效，市場預期台股權重將小幅調降。（編輯：郭無患）1110509

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