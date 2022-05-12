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股匯重摔 新台幣貶破29.8元收盤創近2年低點

2022/5/12 17:59（5/12 18:49 更新）
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新台幣兌美元12日收盤收29.823元，重貶1.18角，台北及元太外匯市場總成交金額16.48億美元。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元12日收盤收29.823元，重貶1.18角，台北及元太外匯市場總成交金額16.48億美元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北12日電）通膨陰影持續籠罩，市場憂心美國聯準會將採更激進的緊縮措施；美股領跌之下，台灣股匯市雙雙下挫，新台幣兌美元今天收盤收29.823元，重貶1.18角，台北及元太外匯市場總成交金額16.48億美元。

美國4月消費者物價上漲率（CPI）達8.3%，高於預期，市場憂慮升息加速，美股應聲下挫；台股今天跟著開低走弱，金融、航運成重災區，台積電等電子權值股跌幅加深，大盤一路摜破15800點和15700點整數關卡，終場收在最低點15616.68點，大跌389.57點。

新台幣匯率今天以29.760元開盤後，在美元強勢、台股下殺、熱錢出逃等因素夾擊之下，匯價跌破29.8元價位，盤中最低為29.854元、重貶1.49角，隨後跌幅略有收斂，終場以29.823元作收，創下2020年6月初以來、近2年的新低紀錄。

中央銀行總裁楊金龍今天赴立法院財委會報告並備詢時，也對台幣走勢發表看法。他指出，近期台幣跌跌不休的關鍵還是外資；雖然央行很難預測匯率走勢，因為外資說來就來、說走就走，但若外資進進出出導致匯市劇烈波動、危及市場秩序，央行一定會進場調節，今年3、4月央行也已連2月進場調節。（編輯：潘羿菁）1110512

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