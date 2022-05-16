台積電早盤大漲13元 市值增加3370億元

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台積電16日早盤達新台幣524元，上漲13元，市值增加3370億元，攀高至13.58兆元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹16日電）美股上週五大漲，費城半導體指數上漲5.06%，台積電ADR上揚3.73%。台積電今天股價同步走高，早盤達新台幣524元，上漲13元，市值增加3370億元，攀高至13.58兆元。

美股上週五勁揚，道瓊工業指數上漲466.36點，漲幅1.47%；那斯達克指數上揚434.04點，漲幅3.82%；費城半導體指數143.157點，漲幅5.06%。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚3.27美元，達90.96美元，漲幅3.73%，市值達4717.51億美元，超越嬌生（J&J）及聯合健康集團（UnitedHealth Group），重登全球第9位。

台積電今天股價表現強勁，早盤達新台幣524元，上漲13元，市值增加3370億元，攀高至13.58兆元，貢獻大盤指數約108點。

台積電上週在外資持續賣超3萬4933張，股價走勢震盪，13日收在511元，單週下跌17元，跌幅3.22%，台積電股東人數不減反增，進一步攀升至135萬592人，再創新高，單週增加1萬9311人。（編輯：楊蘭軒）1110516