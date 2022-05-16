更多編輯台推薦新聞：
芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣
國際

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣

專訪／無印良品擺脫百貨專櫃形象 展店策略大轉彎
生活

專訪／無印良品擺脫百貨專櫃形象 展店策略大轉彎

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土6萬8732例 65歲以上16日起可打第4劑

疫情整理包》本土6萬8732例 65歲以上16日起可打第4劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報5/16
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300

台積電早盤大漲13元 市值增加3370億元

2022/5/16 09:30（5/16 09:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電16日早盤達新台幣524元，上漲13元，市值增加3370億元，攀高至13.58兆元。（中央社檔案照片）
台積電16日早盤達新台幣524元，上漲13元，市值增加3370億元，攀高至13.58兆元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹16日電）美股上週五大漲，費城半導體指數上漲5.06%，台積電ADR上揚3.73%。台積電今天股價同步走高，早盤達新台幣524元，上漲13元，市值增加3370億元，攀高至13.58兆元。

美股上週五勁揚，道瓊工業指數上漲466.36點，漲幅1.47%；那斯達克指數上揚434.04點，漲幅3.82%；費城半導體指數143.157點，漲幅5.06%。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚3.27美元，達90.96美元，漲幅3.73%，市值達4717.51億美元，超越嬌生（J&J）及聯合健康集團（UnitedHealth Group），重登全球第9位。

台積電今天股價表現強勁，早盤達新台幣524元，上漲13元，市值增加3370億元，攀高至13.58兆元，貢獻大盤指數約108點。

台積電上週在外資持續賣超3萬4933張，股價走勢震盪，13日收在511元，單週下跌17元，跌幅3.22%，台積電股東人數不減反增，進一步攀升至135萬592人，再創新高，單週增加1萬9311人。（編輯：楊蘭軒）1110516

延伸閱讀
電子領漲 台股早盤反彈逾200點站上萬六法人：電子與權值股人氣暫回籠 有助台股築底台積電通知客戶 明年全面漲價6%台積電日本設廠 當地估兩年經濟效益破4000億台股跌勢收斂 指數16000點上下震盪台積電股價520元創近1年新低 市值降至13.48兆元台積電跌近3% 市值大減4149億跌破14兆
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀