法人：電子與權值股人氣暫回籠 有助台股築底

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（中央社記者吳家豪台北15日電）美股上週五勁揚，暫時擺脫疲弱走勢。法人表示，台股電子、權值股人氣暫回籠，有助築底，但通膨等國際變數仍存在，預期指數將呈現區間震盪走勢。

市場將關注本週登場的永豐餘、富邦金等造紙、金融股法人說明會，筆電品牌大廠宏碁也預告18日將發布春季新品。

美股道瓊工業指數13日終場上漲466.36點，或1.47%，收在32196.66點；標準普爾500指數上漲93.81點，或2.39%，收在4023.89點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲434.04點，或3.82%，收在11805.00點；費城半導體指數上漲143.157點，或5.06%，收在2970.367點。

台股歷經前幾個交易日持續探底，13日在電子股人氣回籠、部分權值股支撐等提振下，加權指數反彈至15800點以上，終場上漲215.86點，收在15832.54點，成交值新台幣2250.45億元；單週指數下跌575.66點，週線連3黑。

三大法人方面，由於全球股市出現大幅回檔，外資持續自台股撤出，單週賣超金額達450.93億元，連續賣超推進至第7週，今年以來累計賣超台股金額7830.6億元、再度改寫歷史新高。

本土法人則由投信力挺台股，投信已連續第18週站在買方，單週回補台股20.91億元，單日連續買超台股天數再推進至22個交易日，今年以來買超金額達1323.32億元。

安聯投信台股團隊表示，市場對於美國聯準會（Fed）縮表、半導體庫存調整所帶來不確定性的擔憂程度已達一定高度，行情進入厭惡風險（risk off）階段，籌碼與技術面走勢正在主導市場波動。

從類股輪動角度來看，安聯投信台股團隊表示，電子指數跌破2年期均線後，金融與非金電指數也輪流修正，可視為市場步入厭惡風險階段的佐證之一；儘管市場仍存有不少變數，但當強勢股紛紛補跌時，說明市場恐慌情緒已達一定高點，也意味市場短期可能存在反彈機會。

就題材面而言，安聯投信台股團隊分析，庫存調整可能帶來的不確定性，是近期持續反覆干擾市場且讓高本益比相對承壓的另一關鍵因素。從資金面來看，美元走強是結構性問題，在基本面存有變數較多的情形下，現階段不易看到資金流向改變。

安聯投信台股團隊表示，目前台股大盤季線乖離大，短期或將醞釀反彈，後勢可觀察加權指數能否在2年均線築底。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，上週受到美股大跌、持續破底影響，台股指數盤中再度改寫今年新低，也是近一年來低點，電子、金融、傳產三大指數全數跌破各短中長天期年線，以金融股跌幅最深，短短一週金融股指數摜破半年線與年線。

葉獻文說，傳產指數賣壓也相當大，頗有加速趕底的味道，不過由於近期美股波動劇烈，而全球股市又以美國股市為首，台股短線可能難以獨善其身。

葉獻文表示，近期台股出現快速大幅拉回，指數目前暫時落入「萬六」之下，已來到區間下緣，隨時可能展開反彈行情，但因為國際變數仍存在，加上市場對於通膨、加速升息等疑慮干擾，預料台股將呈現區間震盪走勢。（編輯：楊蘭軒）1110515