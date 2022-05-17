立凱電轉向技轉授權 扶植年產逾10萬噸製造商

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）磷酸鐵鋰（LFP）正極材料商立凱電今年認證客戶數增至41家，終端應用涵蓋儲能、電動車、固態電池等領域；因應市場需求，商業模式將從過去自主生產轉為授權技轉客戶量產，將扶植3至5家年產10萬噸以上製造商。

立凱電客戶開發持續有所斬獲，以儲能領域收穫最大，已掌握4家進入量產的儲能電池客戶，但未來並非由立凱電自行生產，而是授權技轉客戶量產。

立凱電統計，目前共有41家歐美與亞洲客戶，較去年新增24家，終端應用涵蓋儲能、電動車、固態電池等領域，終端客戶與銷售市場遍及全球。其中有13家同時進軍儲能與電動車電池，專攻儲能電池客戶有8家、專攻電動車電池的有14家，另有6家固態電池客戶，與去年同期相比，各領域客戶數量均大幅增加。

立凱電表示，磷酸鐵鋰電池已成為市場主流，認證客戶中2025年之前的出貨絕大多數為儲能用電池。電動車用電池的認證時間遠較儲能電池長，立凱電磷酸鐵鋰材料的終端客戶皆為國際車廠，所需要的認證時間與逐步提升產能的時間必然更長。可以預見，立凱電材料的終端應用市場在2028年之前都還是以儲能電池為主。

儘管受此限制，立凱電指出，統計現有客戶的需求成長仍然十分強勁，預計2025年客戶需求將超過每年17萬噸，2028年起每年更將超過52萬噸，與目前一年僅千餘噸的出貨量相比，成長以百倍計，不過將技轉由客戶量產。

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立凱電說明，全球鋰鐵電池相關產業高度集中在中國，引發歐美終端客戶普遍憂心產業鏈風險，促使歐美政府與電池製造商紛紛加速建立在地或國際聯盟的供應鏈。

立凱電過去採取完全自製的模式，已經無法因應歐美市場未來龐大需求，因此過去一年開始商業模式的轉型，積極對外展開專利技術授權與轉移，計劃扶植其中3至5家成為年產10萬噸以上的LFP電池材料製造商。（編輯：楊蘭軒）1110517