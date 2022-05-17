華夏：中國PVC價格止跌上揚 國際短期行情盤整待變

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（中央社記者賴言曦台北17日電）華夏副總經理胡吉宏表示，中國PVC（聚氯乙烯）價格自五一長假後止跌上揚，估解封後內需市場預發展正向；中國以外 PVC買家詢盤轉趨積極，預期短期行情盤整待變。

胡吉宏指出，美國乙烯因產能新增、儲運能力提升，且碼頭營運商計劃2023年下半年再提升出口能力，出口量有望持續擴張。中國方面則受清零政策影響、第2季遇廠家密集歲修，乙烯需求無明顯好轉，短期行情恐難再創新高。

胡吉宏指出，美國EDC（二氯乙烷）3月出口量顯著回升，導致下游難接受高價EDC，預估EDC第2季將緩步走跌至合理價位。另中國封控雖影響PVC需求並衝擊VCM（氯乙烯）進口量，但日本首季VCM出口量減逾15%，且亞洲各廠商第2季還有多起計畫性歲修，供應因此不見寬鬆，VCM利差可望持穩。

展望後市，胡吉宏提到，因應各類建築材料價格齊漲，PVC管材也逐步反映原料成本，為產品創造合理利差，且雖然政府祭出打炒房措施，但329新屋推案量仍較去年成長，中長期建材需求可期，而公共工程及短期施工案方面，尚有桃園機場T3航站、航空城週邊市地重劃等案件，短期管材需求穩定。

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胡吉宏提到，在北美市場方面，受需求減緩、塞港及內陸物流惡化影響，華夏去年第4季銷售額轉趨衰退，不過今年第1季最淡季度已過，且剛開發完成、可應用於各類車輛、船舶及傢俱座椅製造的降溫座椅皮、透光膠皮及環保材料計劃自第2季起陸續上市，整體銷售展望樂觀。

華夏今年第一季合併營收為新台幣53.07億元、季增3.6%、年減17.9%；稅後歸屬母公司業主淨利4.5億元，季減24.99%、年減45.5%，每股盈餘0.78元。（編輯：黃國倫）1110517