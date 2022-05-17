福貞-KY新竹廠設屋頂型太陽光電 最快明年4月啟用

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（中央社記者潘智義台北17日電）馬口鐵、鋁罐製造商福貞控股公司今天表示，將在台灣生產基地鼎立金屬包裝公司新竹廠屋頂南側裝設1407 KW太陽光電屋頂，估計最快於明年4月正式躉售。

福貞-KY（福貞控股公司）透過新聞稿指出，旗下鼎立金屬包裝公司太陽光電屋頂每年發電量約160萬度電、以每度電排放0.55公斤二氧化碳（CO2）計算，將可減少88萬公斤二氧化碳排放，為綠電和減碳做出雙重貢獻。

福貞控股公司說明，已與屋頂型太陽光電廠群創能源科技子公司嘉創能源公司簽約，將合作完成屋頂型光電創能項目，規劃在新竹廠屋頂南側面裝設1407 KW陽光屋頂。

福貞控股強調，致力發展綠色技術，並做好廠區污染防範及處理，推廣綠色生產，為保障食品包裝安全，集團各廠陸續通過ISO9001等國際標準認證，為降低生產成本，以執行直購電交易、生產機械改造等，來減少電費支出，近年已取得降低營運成本的績效。

另外，福貞去年8月針對福建廠與福建國電風力發電公司簽約建置屋頂型光電合作項目；今年5月台灣新竹廠再推動陽光屋頂計劃。

根據經濟部能源局自2012年於全國推動「陽光屋頂百萬座」計畫，目標2030年達到陽光屋頂百萬座，累積設置容量達到3.1GW，且在再生能源的發展中，屋頂光電透過使用既有建物的屋頂，是對環境與社會影響相對小的方案。（編輯：潘羿菁）1110517