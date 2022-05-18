合庫金估央行6月升息半碼 上半年房市價量增幅放緩

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（中央社記者張璦台北18日電）台灣央行3月跟進美國升息1碼，合庫金表示，升息對合庫銀行利差的正面效益已漸顯現，評估國內通膨與疫情態勢，預期央行6月可能再升息半碼；今年上半年房市價量增幅，則將因升息、俄烏戰爭影響等，受到抑制。

合庫金控今天舉行第1季線上法人說明會，因受美國聯準會（Fed）3月啟動升息、COVID-19疫情趨嚴、俄烏戰爭、金融市場波動劇烈影響，今年前3月累計合併稅後淨利為新台幣44.7億元、較去年同期減少6.45%，每股盈餘0.32元。

獲利主體子公司合庫銀行今年首季稅後淨利達38.83億元，較去年同期減少2.31%，手續費淨收益 、金融商品淨收益皆呈現負成長格局；合庫證券、合庫票券與合庫人壽第1季獲利也較去年同期衰退。

會後媒體與法人關切房市展望，合庫表示，依過往經驗，疫情趨緩後，民眾看屋意願提升，加上剛性需求、資金回流持續發酵且利率維持低檔等，為房市提供支撐力道，雖然政府祭出管控措施，但新竹、六都房市仍呈現價漲量穩。

合庫指出，今年資金市場量能充沛，建材價格高居不下，缺工問題持續盤旋，導致成本面因素不易讓房價有下跌空間；去年下半年房市價量已有相當漲幅，市場出現觀望氣氛，再加上政府穩定房價政策、台美升息和俄烏戰爭對景氣影響，都將壓抑今年上半年房市價量增幅。

針對升息議題，合庫表示，觀察中央銀行總裁楊金龍在立法院發言，央行關注三大要點，即國內通膨走勢、疫情對內需和消費影響，以及主要經濟體貨幣政策動向；考量國內通膨相對溫和、疫情致消費成長趨緩，合庫內部推估，央行6月「頂多升息半碼」或不升息，但升1碼可能性也不可完全排除 。

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至於升息對合庫銀獲利預期，合庫指出，升息將挹注合庫銀今年的存放款利差收益和淨利息收益率（NIM），實際提升幅度與獲利金額，要視合庫銀後續存放款利率調整和結構而定。

合庫銀首季NIM較前一季下降，合庫說明，主要是紓困貸款等收益率較低的放款承作案件增加所致，同時，央行3月升息，存款利率調高幅度在當月即已反映，但放款利率至4月中旬後才啟動調整，換言之，升息效益應要到4月15日後才會陸續反映，而合庫銀NIM也已在4月已止跌回升。（編輯：潘羿菁）1110518