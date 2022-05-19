志聖、均豪及均華推動產學循環 捐台大學術勵進獎

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（中央社記者江明晏台北19日電）志聖工業、均豪精密及均華精密與台灣大學工學院合力辦理學術勵進獎，鼓勵現職專任教師精進學術，3家企業並提供學生實習機會，也期待員工進修學習，創造良好產學循環。

志聖工業、均豪精密與均華精密今天與台灣大學工學院辦理學術勵進獎捐贈簽約典禮，典禮邀請台灣大學校長管中閔、工學院院長陳文章代表台大受贈。

台灣的半導體、面板、印刷電路板等產業面對元宇宙、5G、雲端高速運算時代和萬物互聯的趨勢，精密製程設備需要同步精進，才能配合客戶的製程材料的演進；在知識經濟時代，人才培育成刻不容緩的議題。

終端顧客需求多變，少量多樣的趨勢和高度客製化的需求成為市場常態，在這情形下，市場面臨產品週期縮短、標準化產品減少的挑戰，「專案導向」勢在必行，而要能組成快速因應的專案團隊，3家企業都有共鳴「必須以人為本。」

台灣大學也覺察教育雙向的重要性，不只學生要優秀，教師也要精進，故工學院為鼓勵現職專任教師精進學術生涯成就，自109年起設置國立台灣大學工學院學術勵進獎。

管中閔表示，透過勵進獎，讓老師能夠專注在教育及學術研究上。透過提升教師可運用的資源，在學術研究和教育工作上能更有餘裕，帶給在地學生更多的機會充實學習歷程。

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志聖、均豪、均華在2020年9月共組成為G2C聯盟，並陸續加入各自的子公司及關係企業成為G2C+聯盟。在聯盟間，也有不少台灣大學校友搭起產學循環的橋樑。志聖董事長，同時也是台大化工系校友的梁茂生表示，企業人才重要的來源就是來自學校，G2C+聯盟勇於帶動，希望能有更多企業加入回饋。

未來台灣大學將遴選工學院的獲獎教師，冠予「志聖傑出學者」、「均豪傑出學者」、「均華傑出學者」，在產業技術交流互相砥礪，志聖、均豪、均華並提供學生實習機會，也期待員工能有進修學習管道，創造良好循環。（編輯：黃國倫）1110519