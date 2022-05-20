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鴻海鴻佰參加台北國際電腦展 秀模組化伺服器

2022/5/20 11:22
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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海旗下工業富聯子公司鴻佰科技（Ingrasys Technology）首次參加今年線上台北國際電腦展，展示雲端基礎設備與解決方案，推出模組化伺服器，因應未來資料中心需求。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）實體展會將於24日至27日於南港展覽館一館登場，COMPUTEX CYBERWORLD線上展同步亮相，以虛實整合方式展出。

工業富聯今天新聞稿指出，子公司鴻佰科技首次參加線上台北國際電腦展，以「掌握數據．掌控未來」為主軸，搭建3D虛擬場景，展示最新雲端基礎設備與解決方案

鴻佰科技推出下一代機房產品模組化伺服器，將伺服器設計架構拆解為數個模組，例如HPM（包含處理器與記憶體）、DC-SCM（包含BMC與Security等）、I/O和機殼等單元。

其中HPM支援最新x86與ARM處理器架構，每款HPM可安裝在各種國際標準規格的機箱，此外，單一DC-SCM模組適用在各種處理器平台，透過每個模組自由搭配，組合可按照客戶需求，因應不同工作負載。

此次鴻佰科技在台北國際電腦展線上展覽館，展出內容還包括雲端運算和邊緣運算、Composable HCI解決方案、先進液冷技術等多項科技與應用。

鴻佰科技主攻雲端基礎設施，以超融合基礎設施（HCI）、CDI架構、高效能運算（HPC）、人工智慧/機器學習、先進冷卻技術，提供客製化解決方案。（編輯：楊凱翔）1110520

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