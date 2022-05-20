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劉揚偉：鴻海價值被低估 布局新應用不走回頭路

2022/5/20 17:46
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（中央社記者吳家豪台北20日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，過去因為產品線、規模等因素，外界一直低估鴻海價值，鴻海將布局新產品，不會走「回頭路」去布局個人電腦或手機產品。

劉揚偉今天出席台灣區電機電子工業同業公會第26屆第1次會員代表大會，獲選為監事會召集人，並於會後接受媒體聯訪。

媒體問及外資將鴻海目標價設在125元的看法，劉揚偉表示，鴻海因為過去做的一些產品線、規模等因素，一直讓外界低估了鴻海的價值。鴻海過去一直都非常低調，很少跟外界說明在技術上做哪些事情、新產品有哪些，或是在ESG（環境、社會、公司治理）方面做哪些相關事情。

他說，希望透過溝通後，讓外界更了解鴻海，反映正常的市場價值，如果看本益比，「現在是低估了」，鴻海還需要努力，讓投資者了解鴻海的潛力在哪裡。

談到鴻海集團未列入面板廠群創董事候選人名單，劉揚偉說，如同先前發出的聲明，集團正在整理公司治理，合乎相關原則，包含群創、榮創都是類似原因，加上集團聚焦「3+3」新事業領域，做適當調整是可以預期的。

鴻海集團在全球各地擴展半導體事業，去年11月在中國山東青島轉投資首座晶圓級封測廠開始投產，日前馬來西亞DNeX集團宣布與鴻海集團子公司BIH將成立合資公司、布局12吋晶圓廠。

劉揚偉說，未來晶圓廠建置好後，如何與封測業務做合適的分配，是下一步要做的，會跟當時產品有很大關係。過去15到20年來大部分產品是個人電腦（PC）或手機，現在看到電動車、元宇宙應用出來，如何布局新產品，是鴻海要做的，不會走「回頭路」去布局個人電腦或手機產品。（編輯：張均懋）1110520

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