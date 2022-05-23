鈺創參加台北國際電腦展 秀創新記憶體等4大科技

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（中央社記者張建中新竹23日電）台北國際電腦展實體展（COMPUTEX 2022）將於24日起在南港展覽館一館登場，鈺創集團將展出包括創新記憶體、高速傳輸、泛現實XR和隱私計算4大科技。

鈺創表示，集團以IC產品實踐多元智慧Intelligence普惠應用，賦予電子產品具腦筋、眼睛、神經及隱私等多智能合流微系統，以支持客戶開發更新型系統產品，豐富生活價值。

鈺創指出，旗下專精型緩衝記憶體產品猶如人類大腦，賦予產品記憶。USB4.0、Type-C、PD產品猶如人體神經，一統傳導。3D影像擷取，可提供機器多元視覺運算。透過隱私計算以保護個資的前提下分析資料，讓大數據時代多一分隱私保障。

鈺創表示，RPC動態隨機存取記憶體（DRAM）是專為邊緣運算裝置整合需求開發，採用晶圓級晶片尺寸微型封裝（WLCSP），兼具成本與功耗雙重優勢，可與邏輯運算晶片整合，搭載於穿戴裝置與內視鏡微型攝影機等產品中。

此外，利基型DRAM裸晶或小晶片Chiplet，鈺創指出，可有效減少標準型DRAM的功耗，並改進系統使用DRAM的效率，且可加強高溫系統中使用DRAM的可靠度 ，可應用於汽車及工業領域。

鈺創表示，旗下鈺群科技的USB Type-C E-Marker傳輸線控制IC已通過USB-IF的40Gbps USB4及Intel Thunderbolt4雙認證，獲得國際客戶採用應用於大空間的視訊會議系統。

鈺創指出，旗下鈺立微電子的深度影像控制單晶片及次系統，可進行3D影像辨識及手勢辨識，應用於自主移動機器人AMR及AIoT智慧家電等。

鈺創與台大產學合作建立DeCloak，進入軟體領域，自力研發的專利演算法，可讓用戶個人資料與數據得以保護，目前已應用於高精準度的AI預測模型，將在大數據時代協助企業分析消費者行為。（編輯：楊蘭軒）1110523