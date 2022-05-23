世德漲價維持毛利 擬在墨西哥設發貨中心

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）汽車扣件大廠世德規劃在墨西哥成立發貨中心，並布局電動車輕量化特殊品，透過調漲價格維持毛利，歐洲德國子公司在地製造技術支援，扭轉俄烏戰爭影響。

世德今天下午受邀參加櫃檯買賣中心舉辦線上業績發表會，世德表示，面對全球COVID-19疫情衝擊，世德提高自動化生產能力，近2年原廠委託製造（OEM）新客戶增加1/3，儘管原物料價格上揚，但世德提前備料，且調高產品銷售價格，維持毛利，今年第1季毛利率並沒有衰退。

觀察疫情影響，世德指出，歐洲市場沒有封控，不過來自中國大陸的零配件受到封城影響，且俄羅斯與烏克蘭戰爭影響車用零配件出貨，歐洲許多車用零配件公司無法完全開出產能，但世德德國子公司MMG透過在地製造技術支援，將變數扭轉為商機。

在北美市場，世德已在美國設立物流發貨中心，進一步規劃在墨西哥成立發貨中心；世德也持續布局航太領域。

法人指出，世德持續供貨給電動車大廠特斯拉（Tesla）Model S充電系統等扣件，直接和間接客戶包括通用（GM）、福特（Ford）、福斯（VW）、雷諾（Renault）、奧迪（Audi）、飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）、BMW、豐田（TOYOTA）、馬自達（Mazda）、富豪汽車（Volvo）等。

世德今年4月自結合併營收新台幣2.3億元，創2019年6月以來新高，今年前4月自結合併營收8.95億元，年增13.3%；第1季合併營收6.66億元，創單季次高，毛利率28.54%，是2018年首季來次高，單季稅後獲利5661.7萬元，是2019年第3季以來次高，單季每股基本純益1.58元。（編輯：趙蔚蘭）1110523